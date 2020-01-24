Будапешт, , 11:55 — REGNUM Женская сборная России по водному поло вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Будапеште (Венгрия). В полуфинале российские теннисистки обыграли команду Нидерландов.

Основное время завершилось со счётом 7:7. Российские спортсменки оказались точнее в серии послематчевых пенальти — 4:3.

В финале турнира сборная России сыграет с командой Испании. Для российских ватерполисток этот выход в финал стал первым с 2010 года. Кроме того, команда обеспечила себе путёвку на Олимпиаду 2020 года в Токио впервые с 2010 года.