Портленд, США, , 11:03 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 133:125.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 47 очков. В составе «Далласа» наибольшую результативность показал разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 27 очков.

Таким образом, «Даллас» одержал пятую победу в последних шести матчах. «Портленд» потерпел третье поражение в четырёх играх.

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