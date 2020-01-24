Нью-Йорк, США, , 10:57 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 128:113.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, сделавший трипл-дабл из 27 очков, 12 подборов и 10 результативных передач.

В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал разыгрывающий Кайри Ирвинг, на счету которого 20 очков.

Таким образом, «Лейкерс» одержал четвёртую победу в последних шести матчах. «Бруклин» потерпел пятое поражение подряд.

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