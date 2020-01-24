Грац, Австрия, , 10:37 — REGNUM Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы в мужском одиночном катании, который проходит в Граце (Австрия). По сумме короткой и произвольной программ Алиев набрал 272,89 балла.

Вторым стал ещё один российский спортсмен Артур Даниелян с результатом 246,74 балла. Замкнул тройку Морис Квителашвили из Грузии, набравший 246,71 балла. Ещё один российский фигурист Александр Самарин занял 10-е место.

Напомним, в декабре Алиев стал чемпионом России. Второе место тогда также занял Даниелян. Самарин был третьим.

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