Кливленд, США, , 10:25 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 124:112.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 36 очков. В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал защитник Коллин Секстон, на счету которого 29 очков.

Таким образом, «Вашингтон» одержала вторую победу в последних шести матчах. «Кливленд» потерпел шестое поражение подряд.

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