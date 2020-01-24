Мельбурн, Австралия, , 09:52 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой в третьем круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 35 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Джокович 17 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, четыре ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвёртом круге турнира Джокович сыграет с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом.

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