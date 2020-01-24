Нью-Йорк, США, , 09:40 — REGNUM Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял пятое место в списке лучших хоккеистов первой половины сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии телеканала TSN. Об этом 24 января сообщается на сайте канала.

Лучшим игроком признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Вторым стал нападающий Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), третьим — форвард Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), четвёртым — форвард Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»).

Отметим, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 10-е место в рейтинге.

Добавим, что в текущем сезоне Панарин сыграл 47 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 42 результативные передачи. В активе Овечкина 34 гола и 16 результативных передач в 49 матчах.

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