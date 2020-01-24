Мельбурн, Австралия, , 09:28 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительницей Чехии Петре Квитовой в третьем круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 58 минуты, завершилась со счётом 1:6, 2:6.

Александрова три раза подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы четыре эйса, ни одной ошибки на подаче и 4 из 6 брейков.

В четвёртом круге турнира Квитова сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари.

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