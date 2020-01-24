Мельбурн, Австралия, , 08:52 — REGNUM Датская теннисистка Каролина Возняцки проиграла представительнице Туниса Онс Жабер в третьем круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 8 минут, завершилась со счётом 5:7, 6:3, 5:7

Возняцки один раз подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, пять ошибок на подаче и четыре брейка.

В третьем круге турнира Онс Жабер сыграет с китайской теннисисткой Ван Цян.

Таким образом, Возняцки, которая выигрывала Australian Open в 2018 году, выбыла с турнира. Ранее она заявила, что завершит карьеру после турнира в Австралии.

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