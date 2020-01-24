Мельбурн, Австралия, , 08:38 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла представительнице Китая Ван Цян в третьем круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 41 минуту, завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 5:7.

Уильямс восемь раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, одна ошибка на подаче и 3 из 12 брейков.

Таким образом, Уильямс выбыла с турнира. Это её первый вылет с Australian Open на такой ранней стадии. Уильямс является семикратной победительницей турнира.

В третьем круге турнира Ван Цян сыграет с тунисской теннисисткой Онс Жабер.

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