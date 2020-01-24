Нур-Султан, , 08:36 — REGNUM Казахстанский боксер Геннадий Головкин может провести свой следующий поединок в Казахстане. Об этом 24 января написал журналист Майкл Бенсон на своей странице в Twitter со ссылкой на промоутера Головкина Эдди Хирна.

По словам журналиста, поединок за звание чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO с боксером из Польши Камилом Шереметой может состояться 11 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января журналист The Athletic Майк Коппинджер и эксперт ESPN Дэн Рафаэль сообщили, что поединок Головкина и Шереметы состоится 28 марта на Wintrust Arena в Чикаго.

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