Вулвергемптон, Великобритания, , 08:22 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На восьмой минуте матча счёт открыл капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, точно пробивший головой после подачи Трента Александера-Арнольда с углового.

«Вулверхэмптон» смог сравнять счёт на 51-й минуте, отличился форвард Рауль Хименес. Тем не менее футболисты «Ливерпуля» смогли вырвать победу на 84-й минуте — Роберто Фирмино забил с передачи Джордана Хендерсона.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в Английской премьер-лиге, в активе команды 67 очков после 23 матчей. «Вулверхэмптон» идёт на седьмом месте с 34 очками после 24 игр.

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