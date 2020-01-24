Грац, Австрия, , 01:27 — REGNUM Чемпионом Европы в мужском одиночном катании стал Дмитрий Алиев (272,89) из российской сборной. Второе место на соревнованиях в австрийском Граце также у российского одиночника Артура Даниеляна (246,74).

Бронза — у Мориса Квителашвили (246,71) из Грузии.

После короткой программы Алиев шёл вторым. Убедительная победа в произвольной программе позволила ему выйти вперёд и впервые с 2012 года завоевать для страны европейское золото в мужском одиночном катании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Австрийском Граце проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Соревнования на пригородной ледовой арене Steiermarkhalle продлятся по 25 января.

В конце декабря Алиев стал чемпионом России на соревнованиях в Красноярске. Вторым на этих состязаниях также был Даниелян.

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