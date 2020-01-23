Канберра, , 16:23 — REGNUM Первая ракетка Латвии Эрнест Гулбис выиграл в трёх сетах у словенского теннисиста Аляжа Бедене и прошёл в третий круг Australian Open. Об этом пишет портал Nra.lv.

Итоговый счет: 7:5, 6:3, 6:2.

Сейчас Гулбис занимает только 256 место в рейтинге ATP, Аляж Бедене — 55, но когда-то входил в топ-10. Следующим соперником латвийского спортсмена станет Гаэль Монфис, обыгравший представителя Хорватии Иво Карловича.

Отмечается, что в предыдущем матче Гулбис сенсационно обыграл 20-ю ракетку турнира, восходящую канадскую звезду Феликса Оже-Альяссима.

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