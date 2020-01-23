Мельбурн, Австралия, , 15:42 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Аргентины Федерико Дельбонисом во втором круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 31 минуту, завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:1.

Надаль восемь раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 3 из 20 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, восемь ошибок на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Надаль сыграет с другим испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой.

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