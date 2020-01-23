Мельбурн, Австралия, , 15:29 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Швеции Микаэлем Имером во втором круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 4 часа 34 минуты, завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8).

Хачанов семь раз подал навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовал 10 из 24 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, одна ошибка на подаче и также 10 из 24 брейков.

В третьем круге турнира Хачанов сыграет с австралийским теннисистом Ником Кирьосом.

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