Красноярск, , 15:30 — REGNUM 24 января в Красноярске пройдёт торжественное открытие XXXI Международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин», но предварительные схватки борцов начались уже 23 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Праздничная церемония, в которой будут участвовать более 300 артистов, начнётся во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в 17:30.

В турнире этого года, который в силу особых обстоятельств не является рейтинговым, участвует даже больше борцов — 362 спортсмена из 14 стран. Для сравнения, в прошлом году в соревнованиях принимали участие 188 борцов из 17 стран. За Россию на турнире борются около сотни спортсменов, в том числе 26 из Красноярского края.

Формальное понижение статуса соревнований снимает некоторые ограничения, что позволяет российским вольникам лучше подготовиться к летним олимпийским играм, которые пройдут в Токио.

Праздник вольной борьбы продлится в Красноярске по 26 января. С программой состязаний можно ознакомиться на сайте спортивной жизни Красноярского края.

По информации регионального портала Newslab.ru, с 23 по 26 января на улицах краевой столицы в честь турнира опять будет работать праздничная иллюминация.

Как сообщало ИА REGNUM, девять из десяти золотых медалей завоевали спортсмены сборной России на международном турнире по вольной борьбе «Аланы-2019», который состоялся во Владикавказе в декабре 2019 года.

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