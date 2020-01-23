Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может перейти в американский клуб «Ди-Си Юнайтед». Об этом сообщает Washington Post.

По информации источника, руководство клуба провело встречу с агентами Озила о его переходе. При этом отмечается, что трансфер не может состояться до 2021 года.

Добавим, что контракт Озила с «Арсеналом» истекает летом 2021 года. В текущем сезоне он сыграл в 12 матчах чемпионата Англии, в которых на его счету одна результативная передача.

Читайте также: Лондонский «Арсенал» заявил, что слова Озила об уйгурах — его личное мнение