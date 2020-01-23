Милан, Италия, , 14:52 — REGNUM «Милан» рассматривает вариант с продажей форварда Кшиштофа Пёнтека. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, «Милан» отказался отпускать Пёнтека в «Тоттенхэм» и «Атлетико», поскольку они хотели взять футболиста в аренду.

Отмечается, что «Милан» рассчитывает выручить от продажи польского форварда €28−30 млн

Напомним, в январе 2019 года Пёнтек перешёл в «Милан» из «Дженоа» за €38 млн.

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