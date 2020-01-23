Мельбурн, Австралия, , 12:40 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла представительнице Италии Камиле Джорджи во втором круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 3 минуты, завершилась со счётом 3:6, 1:6.

Кузнецова два раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и 5 из 12 брейков.

В третьем круге турнира Джорджи сыграет с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер.

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