Мельбурн, Австралия, 23 января 2020, 12:32 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей США Тейлор Таунсенд во втором круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 7 минут, завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:1).
Павлюченкова два раза подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, три ошибки на подаче и 2 из 7 брейков.
В третьем круге турнира Павлюченкова сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.
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