Финикс , США, , 11:59 — REGNUM «Индиана Пэйсерс» одержала победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 112:87.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Индианы» Ти Джей Уоррен, набравший 25 очков. Кроме того, форвард Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов.

В составе «Финикса» наибольшую результативность показал форвард Келли Убре, на счету которого 17 очков.

Таким образом, «Индиана» одержала пятую победу в последних шести матчах. «Финикс» потерпел второе поражение подряд.

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