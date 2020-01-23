Новый Орлеан, США, , 11:55 — REGNUM «Сан-Антонио Спёрз» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 121:117.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, оформивший дабл-дабл из 32 очка и 14 подборов.

В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показал форвард Зайон Уильямссон, на счету которого 22 очка. Он является первым номером драфта НБА 2019 года.

Таким образом, «Сан-Антонио» одержал третью победу подряд. «Пеликанс» потерпели второе поражение в последних трёх играх.

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