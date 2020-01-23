Хьюстон, США, , 11:45 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 121:105.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 16 подборов.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал центровой Никола Йокич, на счету которого трипл-дабл из 19 очков, 12 подборов и 10 результативных передач.

Таким образом, «Хьюстон» прервал серию из четырёх поражений подряд. «Денвер» потерпел второе поражение за последние шесть игр.

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