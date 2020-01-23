Мельбурн, Австралия, , 11:06 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Японии Юити Сугитой во втором круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 53 минуты, завершилась со счётом 6:2, 6:3, 7:6 (7:5).

Рублёв 21 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Рублёв сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).

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