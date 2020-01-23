Москва, , 11:01 — REGNUM Жители Москвы на сайте «Активный граждан» выбрали место проведения чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдёт в 2021 году, сообщается на портале мэра столицы.

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Из 208 тыс. 843 голосовавших москвичей большинство (43,26%) высказались за проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу в спорткомплексе «Лужники», где и планировалось изначально.

Также москвичи предлагали провести спортивное мероприятие мирового уровня на Воробьевых горах (11,33%), на ВДНХ (10,98%) и на Красной площади (5,13%).

Как сообщало ИА REGNUM, Россия получила право провести чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году после решения совета ФИФА в октябре 2019 года. Претендовали на проведение ЧМ Чили и Сальвадор.

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