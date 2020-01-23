Нью-Йорк, США, , 11:01 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 100:92.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 28 очков. В составе «Никс» наибольшую результативность показал форвард Маркус Моррис, на счету которого 20 очков.

На сегодняшний день «Лейкерс» занимают второе место в Западной конференции, «Никс» идут на 14-м в Восточной конференции.

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