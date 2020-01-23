Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM Полузащитник сборной России Алексей Ионов продлил контракт с футбольным клубом «Ростов». Об условиях договора не сообщается, передаёт ИА REGNUM.

Ранее отмечалось, что «в последних двух сезонах Ионов становился лучшим бомбардиром «Ростова», в настоящее время хавбек «лидирует по числу голевых передач».

Напомним, что контракт с Ионовым — воспитанником «Зенита» (Санкт-Петербург) — был подписан в августе 2017 года по схеме «3+1». В разное время Ионов также защищал клубные цвета «Кубани», «Анжи», «Динамо», московского ЦСКА.