Лондон, , 09:52 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Норвич Сити» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 38-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли открыл счёт после передачи с фланга защитника Сержа Орье. «Норвич» сравнял счёт на 70-й минуте, пенальти реализовал нападающий Теэму Пукки.

«Тоттенхэм» смог вырвать победу на 79-й минуте. Полузащитник Сон Хын Мин смог добить мяч в сетку головой с линии ворот.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает шестое место в Английской премьер-лиге, в активе команды 34 очка после 24 туров. «Норвич» идёт на 20-м месте с 17 очками.

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