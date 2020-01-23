Лестер, Великобритания, , 09:44 — REGNUM «Лестер Сити» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1.

На 24-й минуте форвард «Лестера» Харви Барнс открыл счёт после передачи защитника Рикардо. На 45-й минуте отличился уже Рикардо после паса Барнса.

Во втором тайме команды обменялись голами с пенальти. Сначала 11-метровый удар реализовал полузащитник «Вест Хэма» Марк Ноубл. А затем то же самое сделал форвард «Лестера» Айосе Перес. Он же забил четвёртый мяч в ворота «Вест Хэма», оформив дубль.

На сегодняшний день «Лестер Сити» занимает третье место в Английской премьер-лиге, в активе команды 48 очков после 24 туров. «Вест Хэм» идёт на 17-м месте с 23 очками.

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