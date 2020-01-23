Мельбурн, Австралия, 23 января 2020, 09:07 — REGNUM Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла представительнице Казахстана Зарине Дияс во втором круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 11 минут, завершилась со счётом 6:4, 3:6, 4:6.
Блинкова три раза подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и 9 из 19 брейков.
Во втором круге турнира Дияс сыграет с победительницей матча Арина Родионова (Австралия) — Кики Бертенс (Нидерланды).
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