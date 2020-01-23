Миннеаполис, США, , 08:55 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили нападающие Джордан Гринвей, Матс Цукарелло, Джейсон Цукер и Эрик Стаал. У «Детройта» дублем отметился форвард Филип Задина.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 21-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 52 очка после 50 матчей. «Детройт» идёт на 31-м месте с 28 очками после 51 игры.

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