Колумбус, США, , 08:48 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

«Виннипег» трижды выходил вперёд, в его составе шайбы забросили нападающие Мейсон Аплтон, Кайл Коннор и защитник Ник Пионк.

Хоккеисты «Коламбуса» смогли три раза сравнять счёт и вырвать победу в концовке. Точными бросками отметились Сет Джонс, Оливер Бьёркстранд, оформивший дубль, и Густав Нюквист.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 62 очка после 51 матча. «Виннипег» идёт на 20-м месте с 54 очками после 51 игры.

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