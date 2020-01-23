Колумбус, США, , 08:43 — REGNUM 23 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла при 18 тысячах зрителей «Нэшнуайд Арены» в Коламбусе и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 4:3.

Нападающий «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа оформил ассистентский хет-трек, совершив три голевые передачи. 3-й номер драфта 2016 года провёл на площадке 20 минут и 49 секунд игрового времени, совершив два броска и два хита при положительном показателе полезности «+3».

Голами в составе «жакетов» отличились нападающие Оливер Бьоркстранд, забросив две шайбы и став первой звездой матча, Густав Нюквист, забросивший с передачи Дюбуа, и защитник Сет Джонс.

На данный момент «Коламбус» занимает 6-ю строчку Восточной конференции с 62 очками в активе за 51 игру «регулярки».