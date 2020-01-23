Детройт, США, , 08:42 — REGNUM 23 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» приняли на своём льду команду из Оригинальной шестерки «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла при 17 тысячах зрителей «Эксел Энерджи Центра» в Миннесоте и завершилась победой хозяев с крепким преимуществом в счете — 4:2.

Чешский форвард «Детройта» Филип Задина отметился дублем в ворота «Уайлд». Один из фаворитов драфта 2018 года, который под 6-м номером был выбран «красными крыльями», забросил свою 7-ю и 8-ю шайбу в сезоне, отличившись на 4-й и 17-й минутах первого периода. Воспитанник чешского «Пардубице» провёл на льду 20 минут и 51 секунду игрового времени, совершив 7 бросков в створ ворот «дикарей» при нулевом показателе полезности за встречу.

Чех набирает обороты в новом для себя месте. Так, за 26 игр текущего сезона нападающий набрал 15 (8+7) очков по системе «гол+пас». Виден явный прогресс потенциальной звезды «Детройта», в прошлом сезоне ему уделили лишь 9 матчей, в которых он набрал 3 (1+2) очка. Тем не менее, Задине по-прежнему приходиться периодически выступать за фарм-клуб «красных крыльев» «Гранд-Рапидс» в АХЛ. Бок о бок с Евгением Свечниковым чешский нападающий набрал 13 (7+6) очков в 20 играх этого сезона.

В составе «Миннесоты» по голу на свой счёт записали нападающие Джордан Гринвей (5-я минута), Матс Цукарелло (22-я минута), Джейсон Закер (23-я минута) и Эрик Стаал (32-я минута).

На данный момент «Детройт Ред Уингз» занимает последнюю строчку на Востоке, с катастрофическими 28 очками в 51 мачте чемпионата. «Миннесота» в то же время удерживает за собой 11-ю строчку Западной конференции с 52 очками, а 50 играх.