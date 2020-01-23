Мельбурн, Австралия, , 08:13 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Испании Педро Мартинесом-Портеро во втором круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 36 минут, завершилась со счётом 7:5, 6:1, 6:3.

Медведев 19 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, одна ошибка на подаче и один брейк.

В третьем круге турнира Медведев сыграет с победителем матча Хауме Мунар (Испания) — Алексей Попырин (Австралия).

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