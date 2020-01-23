Ростов-на-Дону, , 01:11 — REGNUM Кипрский АПОЭЛ усилил состав, арендовав нападающего футбольного клуба «Ростов» и сборной Исландии Бьорна Сигурдарсона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Стороны договорились об аренде игрока до конца сезона 2019/20.

ИА REGNUM напоминает, чтоСигурдарсон подписал контракт с «Ростовом» в начале 2018 года. Согласно условиям договора, футболист будет защищать клубные цвета в течение 3,5 года (до конца сезона 2020/21). Контракт может быть продлён ещё на год.

Читайте ранее в этом сюжете: Отравление детей и нападение со стороны Исландии: главное в Ростове-на-Дону