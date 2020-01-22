Ростов-на-Дону, , 23:52 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев набрал форму и готов к весенней части чемпионата России. Это следует из материалов пресс-службы жёлто-синих, сообщает ИА REGNUM.

«Регистрация Мамаева стала первой официальной заявкой зимнего трансферного окна Российской премьер-лиги (РПЛ). За нашу команду футболист будет играть под номером 10», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что Мамаев заключил двухлетний контракт с ростовским клубом в сентябре 2019 года. Для футболиста был составлен индивидуальный график тренировок.