Москва, , 23:35 — REGNUM Впервые в истории молодежная сборная Российской Федерации заняла первое место в медальном зачете в зимней юношеской Олимпиаде. Игры проходили в швейцарской Лозанне.

В последний день Игр сборная России завоевала рекордное — десятое золото благодаря победе хоккеистов над командой США. Счет в игре составил 4:0.

В общей сложности российская молодежная сборная завоевала 29 медалей на этих юношеских олимпийских играх. Из них 10 — золотые, 11 — серебряные, 8 — бронзовые.

На втором месте в общем медальном зачете оказалась сборная Швейцарии, которая набрала 10 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Третье место досталось сборной Японии — 9 золотых, 7 серебряных и одна бронзовая медали.

Это были Третьи зимние юношеские олимпийские игры. На соревнованиях разыграли 81 комплект медалей в 16 видах спорта.