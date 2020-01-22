Монреаль, Канада, , 22:11 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отзывает лицензию Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщила 22 января прес-служба WADA.

Согласно решению организации, московской лаборатории запрещено проводить анализы крови для составления биологического паспорта спортсмена.

Уточняется, что решение будет оставаться в силе «в ожидании дисциплинарного разбирательства, проводимого независимым дисциплинарным комитетом».

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