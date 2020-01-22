Ашхабад, 22 января 2020, 21:15 — REGNUM Туркменские спортсмены смогли отстоять восемь призовых мест на открытом международном турнире по каратэ «Fifth Arpachay Open», проходившем в столице Азербайджана, передает «Медиа-Туркмен».
Золотую и бронзовую медали сборная Туркмении завоевала в ходе командных выступлений в дисциплине «кумитэ» и серебряную — в дисциплине «ката».
Также «серебро» досталось Вадиму Рудскому, Нургельди Аннакурбанов и Ровшену Атаеву, а бронзовых медалей удостоились Ыхлас Аннакурбанов и Шамурат Мурадов.
В соревнованиях приняли участие свыше тысячи спортсменов-каратистов из 12 стран мира.