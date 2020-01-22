Лозанна, Швейцария, , 19:19 — REGNUM Первое место в медальном зачёте зимних юношеских Олимпийских игр в городе Лозанне (Швейцария) заняла российская сборная, передаёт 22 января Матч ТВ.

У России десять золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей, — всего 29 наград.

Второе место заняли швейцарцы, у которых серебряных медалей на пять меньше, чем у России, а золота и бронзы — столько же. Япония оказалась на третьем месте с девятью золотыми, семью серебряными и одной бронзовой медалью.

Отметим, что первое место в медальном зачёте зимней юношеской Олимпиады Россия заняла впервые.