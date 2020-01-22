Бишкек, , 18:46 — REGNUM В Киргизии будет создан национальный антидопинговый центр, который будет тесно сотрудничать с Всемирным антидопинговым агентством. Об этом заявил замдиректора госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канатбек Арпачиев, выступая на заседании парламента сегодня, 22 января, передает пресс-служба законодательного собрания.

По словам чиновника, в период с 2016 по 2020 годы выявлено четыре факта применения допинга киргизскими спортсменами.

Депутаты раскритиковали спортивное ведомство за то, что первое нарушение антидопинговых обязательств было выявлено еще четыре года назад, а законопроект о борьбе с использованием спортсменами запрещенных препаратов на рассмотрение парламента вносится только сейчас.

При этом парламентарии отметили, что за последние девять лет бюджет госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Киргизии был увеличен более чем в три раза — с 300 млн до 1 млрд сомов (с 266 млн до 887 млн рублей).