Ростов-на-Дону, , 17:09 — REGNUM Три игрока футбольного клуба «Ростов» продлили контракты с жёлто-синими. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

«Нападающий Элдор Шомуродов (Узбекистан), полузащитники Матиас Норманн (Норвегия) и Данил Глебов (Россия) продлили контракты с «Ростовом». С игроками подписаны долгосрочные пятилетние контракты», — уточнили в клубе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее ходили слухи о возможном уходе Шомуродова, которым, по некоторым данным, интересовались клубы «Кьево», «Перуджа» и «Шальке», и Норманна, попавшего в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».