Рига, , 16:24 — REGNUM Единственный владелец «Динамо» (Рига) Юрис Савицкий озвучил самую большую зарплату игрока в хоккейном клубе. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

По его словам, в этом сезоне клуб выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) крайне неудачно, тем не менее самая высокая зарплата в «Динамо» составляет сегодня 400 000 евро за сезон.

Савицкий добавил, что ещё около шести игроков за сезон получают по 100 000 евро.

«Оборот клуба составил 13,98 млн евро, убытки 307 930 евро», — отметил он.

В лучшие времена, по словам Савицкиса, они могли позволить платить лучшему игроку команды 800 000 евро.