Мюнхен, Германия, , 15:54 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Дуглас Коста может перейти в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Bild.

По информации издания, в связи с травмами Сержа Гнабри и Кингсли Комана «Бавария» планирует усилить линию нападения. Клубы могут договориться об аренде футболиста.

В текущем сезоне Коста сыграл в 10 матчах чемпионата Италии, в которых не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, Коста играл за «Баварию» с 2015 по 2017 год и стал двукратным чемпионом Германии.

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