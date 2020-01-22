Мюнхен, Германия, , 15:45 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» вернёт полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» после окончания срока аренды. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, «Бавария» не собирается продлевать аренду или выкупать Коутиньо по окончании сезона 2019/20. Отмечается, что бразилец не впечатлил своей игрой руководство мюнхенского клуба.

Напомним, летом 2019 года Коутиньо перешёл в «Баварию» из «Барселоны» на правах аренды. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах чемпионата Германии, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Читайте также: «Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»