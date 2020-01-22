Мельбурн, Австралия, , 14:47 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Сербии Филипом Краиновичем во втором круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 33 минуты, завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:1.

Федерер 14 раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, две ошибки на подаче и один брейк.

В третьем круге турнира Федерер сыграет с австралийским теннисистом Джоном Миллманом.

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