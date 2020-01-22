Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM «Зенит и «Сочи» договорились об аренде нападающего Александра Кокорина. Об этом 22 января заявил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев, сообщает ТАСС.

«Зенит» подтверждает договорённость с «Сочи» об аренде Кокорина», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в «Сочи» заявили об аренде Кокорина. Однако уже вечером того же дня форвард с капитанской повязкой вышел на поле в товарищеском матче против катарского «Аль-Увайнаха» (10:0), в котором забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

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