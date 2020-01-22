Москва, , 13:46 — REGNUM Бывший российский хоккеист Алексей Морозов может стать президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 22 января сообщает «Чемпионат».

По информации издания, Морозов, который сейчас является вице-президентом КХЛ по развитию молодёжного хоккея, может сменить Дмитрия Чернышенко на посту главы лиги.

Напомним, 21 января Чернышенко был назначен вице-премьером в новом правительстве Михаила Мишустина. С ноября 2014 года он являлся президентом и председателем правления КХЛ.

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